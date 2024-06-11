Синоптики рассказали, сколько 30-градусная жара простоит в Свердловской области

Грозы возможны только на севере УралаВ Свердловскую область пришла долгожданная жара. Как пишет в своём Telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" метеоролог Алексей Пулин, первые 10 дней июня оказались очень тёплыми.
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