Сафронов о срыве Ротенберга в конце матча с «Динамо»: «Эмоции – блюдо, которое нужно подавать холодным. Для победы все средства хороши. Это плей-офф, это война»

СКА обыграл «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина. После пятого гола петербуржцев в пустые ворота главный тренер СКА Роман Ротенберг выругался в сторону лавки бело-голубых: «#######, #####».
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