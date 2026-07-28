Журналистка Александра Баязитова вышла на свободу. В 2023 году суд признал ее виновной по делу о вымогательстве у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова и приговорил к пяти годам колонии общего режима.
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