Япония отказалась от рефляции: что это значит для мировой экономики

Япония официально отказалась от политики «рефляции». Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что страна больше не нуждается в стимулировании инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Армению лишили, н...
- Чемодан, вокзал, ...
- Украина закончила...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым