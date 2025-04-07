Apple оставила приложение TikTok в американском App Store по требованию генерального прокурораМинувшая суббота не стала очередным последним днём работы TikTok в США, поскольку президент Дональд Трамп (Donald Trump) продлил отсрочку на запрет этой социальной сети ещё на 75 дней.