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Apple оставила приложение TikTok в американском App Store по требованию генерального ...

Apple оставила приложение TikTok в американском App Store по требованию генерального ...

Apple оставила приложение TikTok в американском App Store по требованию генерального прокурораМинувшая суббота не стала очередным последним днём работы TikTok в США, поскольку президент Дональд Трамп (Donald Trump) продлил отсрочку на запрет этой социальной сети ещё на 75 дней.

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