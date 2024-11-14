Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

СМИ: Маск встретился с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

Бизнесмен из США Илон Маск провел встречу с постоянным представителем Ирана в ООН Амиром Саидом, сообщает New York Times.

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