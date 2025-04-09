Семейство АНПА и торпед Anduril Copperhead

Изделия Copperhead-100M (на переднем плане) и Copperhead-500M. на заднем плане — модуль системы Seabed SentryВ последние годы американская компания Anduril Industries разработала целый ряд автономных необитаемых подводных аппаратов разного рода.
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