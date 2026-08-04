В Финляндии осудили удары ВСУ по мирным жителям России

www.globallookpress.com/Roni Rekoma/IMAGO Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Евросоюз остановить военную помощь Украине после ударов ВСУ по гражданскому населению в Краснодарском крае.
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