Не Ванечка, а Иван: в Сети обсуждают красавца-сына Елены Ваенги

11-летний наследник популярной исполнительницы прошел по подиуму словно по бульвару. Елена Ваенга соцсетиЕлена Ваенга с гордостью опубликовала в соцсети ролик с модного показа, в котором принял участие ее 11-летний сын Иван.
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