Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении

Вооруженными силами Российской Федерации в настоящее время осуществляется повторное минирование тех участков фронта на Запорожском направлении, которые ранее были разминированы украинскими саперными подразделениями.
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