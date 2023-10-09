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Военное обозрение

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  • саша дмитренко
    сначала  муслимы  ударили  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по жилым домамБомбардировки всё...
  • ММ
    Ну, им же можно! Они мирно бомбят жилые кварталы- а вдруг там террористы сидят!? А хохлы- это другое...Бомбардировки всё...
  • Константин Котельников
    Жыды охренели... Хезбола пока не вмешивалась в палестинские дела, но пархатые что угодно до крови расчешут...ВВС Израиля начал...

Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении

Американские военные аналитики сообщают о повторном минировании ВС РФ участков фронта на Запорожском направлении

Вооруженными силами Российской Федерации в настоящее время осуществляется повторное минирование тех участков фронта на Запорожском направлении, которые ранее были разминированы украинскими саперными подразделениями.

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