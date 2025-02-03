Горячая линия по доплатам на уход пройдет в Карелии

Жителей республики проконсультируют по новым выплатам на уход за инвалидами и пожилыми людьми Во вторник, 4 февраля, карельское отделение СФР проводит горячую линию для консультаций по вопросам изменений в законодательстве, касающихся доплаты на уход за нетрудоспособными гражданами.