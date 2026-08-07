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Порядок, государство

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"Русофобское заклинание": Захарова ошарашила японцев жестким заявлением

"Русофобское заклинание": Захарова ошарашила японцев жестким заявлением

Японцев зомбируют русофобскими нарративами, приводит слова Захаровой Asahi Shimbun. Так представитель МИД России отреагировала на речь мэра Хиросимы в годовщину атомной бомбардировки с критикой в адрес Москвы.

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