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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Афиногенов об «Ак Барсе»: «Билялетдинов все держит под контролем и понимает, куда двигаться, мне кажется. Команда будет готова к плей-офф»

— Что думаете о ситуации в «Ак Барсе»? Там сейчас как-то слишком много скандалов, игра у команды не клеится.

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