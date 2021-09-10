Этот рецепт избавит вас от боли в ногах и шее за 7 дней

Давным-давно я прочитал совет военного врача о том, как сохранить свои суставы в хорошем состоянии и устранить проблемы, с ними связанные Недавно я проверил его на себе и убедился, что этот рецепт — это на самом деле чудо!Показать полностью… Если у вас есть проблемы с болями в суставах, спине, ногах и шее, этот рецепт для вас! Купите в любом магазине 150 глюбого пищевого желатина (этого хватит на полный курс лечения на 30 дней) Вечером залейте 5 г желатина (две чайных ложечки без верха) четвертью стакана охлажденной в холодильнике воды Дайте раствору настояться при комнатной температуре Когда желатин набухнет, эта масса за ночь превратится в желе Утром выпейте эту смесь натощакЕсли вам противен ее вкус, можете добавить в нее сок, мед, йогурт или сметануЧто угодно, лишь бы вы могли это проглотить Повторяйте эту процедуру 7 дней подрядЛюди, которые следуют этому рецепту, говорят, что он действительно устраняет боли в спине, ногах и позвоночникеЧерез неделю они перестают их замечать!Полный курс лечения длится один месяцПроходить его можно не чаще, чем раз в 6 месяцевЭто проверенный способ восстановить «смазку» суставов Многие люди не верят, что это работаетИ предпочитают вместо желатина использовать полные химии обезболивающие лекарстваИм не внушает доверия такой «примитивный» способ лечения Почему желатин полезен для суставов? Желатин — это продукт животного происхождения, который получают в результате переработки соединительной ткани крупного рогатого скота — сухожилий, костей, коллагена.