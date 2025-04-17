Минтранс ищет подрядчика, чтобы за 825 миллионов рублей достроить развязку в Барнауле

Сдать объект должны к концу ноября 2025 года Министерство транспорта Алтайского края начало поиски новой подрядной организации, которая сможет со второй попытки достроить многоуровневую развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле.
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