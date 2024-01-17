Ленинградский проект: как Россия встретит 80-летие снятия блокады

Санкт-Петербург пребывает в ожидании двух важнейших дат в своей истории: 18 января — 81-я годовщина прорыва блокады Ленинграда, а 27 января исполняется 80 лет со дня полного освобождения города от фашистской осады.
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