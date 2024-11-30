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Бастрыкин затребовал доклад по делу об упавшем с моста в Перми автобусе

Бастрыкин затребовал доклад по делу об упавшем с моста в Перми автобусе

28 ноября в Перми произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.Водитель рейсового автобуса №15, следовавшего по маршруту Южная — ДДК имени Кирова — Центральный рынок, не справился с управлением и съехал с моста, упав недалеко от железной дороги.

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