Бастрыкин затребовал доклад по делу об упавшем с моста в Перми автобусе

28 ноября в Перми произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.Водитель рейсового автобуса №15, следовавшего по маршруту Южная — ДДК имени Кирова — Центральный рынок, не справился с управлением и съехал с моста, упав недалеко от железной дороги.