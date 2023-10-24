Пятая годовщина Fallout 76 будет отмечаться бесплатными вещами и мероприятиями 1...

Пятая годовщина Fallout 76 будет отмечаться бесплатными вещами и мероприятиями14 ноября 2023 года Fallout 76 исполнится пять лет, и в честь этого события Bethesda организует для игроков, вошедших в игру в этот период, целый ряд мероприятий и бонусов.
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