Еврокомиссар заявил о стыде за «удар в спину» от американцев после речи Вэнса в Мюнхене

Европейский комиссар по промышленной стратегии и вице-президент Европейской комиссии Стефан Сержуне заявил, что ему «стыдно за американцев» после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции в Мюнхене.
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