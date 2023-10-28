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Подоляка выложил ролик о примирении братьев. Говорят, что это предательство

Подоляка выложил ролик о примирении братьев. Говорят, что это предательство

На канале известного блогера Юрия Подоляки появился ролик с классическим сюжетом – два брата, которых разбросала судьба, оказываются на СВО, сражаясь по разные стороны фронта, и в один момент они встречаются на поле боя, где примиряются.

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