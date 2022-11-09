ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на девятое ноября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1166 =Ваша Душа - это Светоносная Нить, на которую ваш Дух внимательно нанизывает жемчужины земного опыта.
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