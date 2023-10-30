Рейтинг ATP. Циципас обошел Руне, Хачанов вернулся в топ-15, Шевченко обновил личный рекорд, Тим выпал из топ-100

Карен Хачанов вернулся в топ-15, Александр Шевченко обновил личный рекорд и стал №61. FedEx ATP Rankings Положение на 30 октября 2023 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 11045 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 8805 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7355 4 (4) Янник Синнер (Италия) 5000 5 (5) Андрей Рублев (Россия) 4765 6 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4300 7 (6) Хольгер Руне (Дания) 4400 8 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 3705 9 (10) Александр Зверев (Германия) 3460 10 (9) Тэйлор Фриц (США) 3500 15 (16) Карен Хачанов (Россия) 2340 16 (15) Бен Шелтон (США) 2355 19 (19) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 1940 23 (25) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1570 33 (30) Александр Бублик (Казахстан) 1289 35 (37) Аслан Карацев (Россия) 1203 41 (46) Маттео Арнальди (Италия) 1037 45 (43) Роман Сафиуллин (Россия) 1007 46 (52) Лоренцо Сонего (Италия) 980 51 (45) Стэн Вавринка (Швейцария) 922 63 (83) Александр Шевченко (Россия) 807 79 (89) Гаэль Монфис (Франция) 727 82 (81) Павел Котов (Россия) 721 93 (50) Денис Шаповалов (Канада) 682 108 (99) Доминик Тим (Австрия) 573 172 (173) Иван Гахов (Россия) 366 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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