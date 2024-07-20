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Царьград

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Беспилотник намерены применять в Новосибирске для кошения газонов

Беспилотник намерены применять в Новосибирске для кошения газонов

Газонокосилку "Саранча" планируют использовать на придорожных объектах.В Новосибирске представили беспилотную газонокосилку "Саранча", которую планируют использовать для кошения высокой травы на придорожных объектах, а также в зелёных зонах.

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