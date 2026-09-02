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Пожар в Тальменке унес жизнь человека, еще один пострадал

Пожар в Тальменке унес жизнь человека, еще один пострадал

Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение требований безопасности при эксплуатации печного отопления Пожар в частном жилом доме в поселке Тальменка Алтайского края унес жизнь пожилой женщины.

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