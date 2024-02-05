Тибетский гороскоп: Древнее пророчество тибетских монахов Юлия ПономареваТибетская философия утверждает, что год рождения — это не только отпечаток нашей личности в текущей жизни, но и ключ к прошлым воплощениям и потенциальному взаимодействию с другими.
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