Тибетский гороскоп: Древнее пророчество тибетских монахов Юлия ПономареваТибетская философия утверждает, что год рождения — это не только отпечаток нашей личности в текущей жизни, но и ключ к прошлым воплощениям и потенциальному взаимодействию с другими.