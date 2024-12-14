Из леса под Костомукшей вывезли около пяти тонн автомобильных покрышек

Сотрудники лесничества Костомукши обратились к горожанам с просьбой беречь природу 11 и 12 декабря сотрудники Костомукшского лесничества вывезли из леса 459 штук автомобильных покрышек, это около 4,6 тонны отходов, которые были обнаружены работниками лесничества недалеко от городского кладбища.