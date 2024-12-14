Из леса под Костомукшей вывезли около пяти тонн автомобильных покрышек

Сотрудники лесничества Костомукши обратились к горожанам с просьбой беречь природу 11 и 12 декабря сотрудники Костомукшского лесничества вывезли из леса 459 штук автомобильных покрышек, это около 4,6 тонны отходов, которые были обнаружены работниками лесничества недалеко от городского кладбища.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии