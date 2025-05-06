Предприниматель благоустраивает историческое место в Медвежьегорске

В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории исторического комплекса военных сооружений времен Второй мировой войны в районе горы Лысуха, проводится очистка от мусора и кустарников, за счёт собственных средств был обустроен проезд, ведущий к историческому объекту.
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