Киберстрахование в 2026 году становится ключевым инструментом риск-менеджмента

Количество кибератак на российский бизнес продолжает расти динамичными темпами – в первом полугодии их число увеличилось вдвое в сравнении с 2025 годом.
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