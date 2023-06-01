Федеральное агентство новостей №1

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Украина и Германия организуют саммит для реализации киевской формулы мира

Украина и Германия организуют саммит для реализации киевской формулы мира

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем во время саммита Европейского политического сообщества.

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