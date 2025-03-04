«Мы устали оплачивать войну»: Трамп обрубил поддержку киевского режима – СМИ

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Михалыч
Поживем-увидим.
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21 час.
Misha Glusch
это ненадолго
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20 час.
Гарибян Сусанна
Трамп ещё тот делец, сегодня сказал одно, завтра  будет говорить прямо противоположное. Хотя, если он действительно хочет добра народу своей страны, надо прекращать эту богадельню по раздаче долларов всем попрошайкам мира. У него своих проблем в стране очень много, для их решения нужны средства и немалые.
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15 час.
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