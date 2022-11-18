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Бучневич – 1-я звезда матча с «Вашингтоном»: 2-й гол в сезоне (из-за ворот после ложного броска) и победный буллит

Бучневич – 1-я звезда матча с «Вашингтоном»: 2-й гол в сезоне (из-за ворот после ложного броска) и победный буллит

Павел Бучневич забил 2-й гол в сезоне и реализовал победный буллит в матче с «Вашингтоном». Российский форвард принес «Сент-Луису» победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (5:4 Б).

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