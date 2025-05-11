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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Итурральде о фоле Тчуамени на Ферране, выбегавшем к воротам «Реала»: «Больше похоже на красную, чем на желтую. Пограничный момент»

Экс-судья Итурральде о фоле Тчуамени на Ферране, выбегавшем к воротам «Реала»: «Больше похоже на красную, чем на желтую. Пограничный момент»

«Барселона» обыграла «Реал» в 35-м туре Ла Лиги (4:3). На 36-й минуте Тчуамени, вышедший в центре обороны «Реала», подолкнул в спину выбегавшего к штрафной мадридцев Феррана Торреса, и вингер «Барселоны» упал на газон.

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