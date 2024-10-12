Харрис заявила, что, победив, планирует гарантировать военную помощь Израилю

Американский вице-президент Камала Харрис заявила избирателям, представляющим еврейскую общину Соединенных Штатов, что, победив на ноябрьских выборах главы государства, планирует гарантировать предоставление военной помощи Израилю.
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