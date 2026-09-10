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Новости Тамбова

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Центр «Цветов радуги» в Тамбове обещают ввести в эксплуатацию в ноябре

Центр «Цветов радуги» в Тамбове обещают ввести в эксплуатацию в ноябре

Фото: Администрация города Тамбова Читайте также: Разлив жидких отходов в Бондарском округе повредил почву и растительность В Тамбове начали проверять киоски и торговые павильоны В Тамбовской области хотят сократить субсидии за отменённые авиарейсы Ещё в конце августа сроком окончания строительства называли 8 октября.

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