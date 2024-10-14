Политолог Сергей Караганов проинформировал о том, что Москве следует дать отпор европейским державам, чтобы они не могли создавать новых рисков для Российской Федерации, приближая начало очередного масштабного вооружённого противостояния.
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