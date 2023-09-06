ЗОЛОТАЯ "ГРЕЙСФУЛ": ТРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ЭТО ЯХТА ПУТИНА

ВБ Вячеслав Белослюдов Ёлы-палы! И Путину не стыдно перед страной, за то, что яхта маленькая? Соответствовать надо!

Зоя ну,на фига Путину яхты и пароходы, когда у него целая Россия!!!!!! За последние 20 лет он дальше российской тайги и реки никуда и не выезжал отдыхать!!!!!