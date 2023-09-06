БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗОЛОТАЯ "ГРЕЙСФУЛ": ТРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ЭТО ЯХТА ПУТИНА

ЗОЛОТАЯ "ГРЕЙСФУЛ": ТРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО ЭТО ЯХТА ПУТИНА

ЯХТА "ГРЕЙСФУЛ". СКРИНШОТ КАДРА ВИДЕО YOUTUBE.COM ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ Наследники Алексея Навального* из ФБК** на днях порадовали нас очередным разоблачением века – видеороликом про яхту "Грейсфул".

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Комментарии
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ВБ
Вячеслав Белослюдов
Ёлы-палы! И Путину не стыдно перед страной, за то, что яхта маленькая? Соответствовать надо!
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3 час.
Зоя
ну,на фига Путину яхты и пароходы, когда у него целая Россия!!!!!! За последние 20 лет он дальше  российской тайги и реки никуда и не выезжал отдыхать!!!!!
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1 час.
Н
Ната
А что, блин! Президент Самой сильной страны мира должен на весельной лодке отдыхать?!
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12 мин.

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