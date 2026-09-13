Ученый предупредил о глобальном похолодании из-за вулканов в Индонезии

Извержения вулканов в Индонезии могут привести к глобальному похолоданию и кислотным дождям, что грозит серьезными экологическими и продовольственными проблемами, сообщил профессор геологии и геофизики университета Вайоминга Кеннет Симс.
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