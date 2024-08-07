Science Signaling: дофамин ускоряет "очистку" мозга при болезни Альцгеймера

Ученые из Центра исследований мозга RIKEN в Японии установили, что введение высоких доз дофамина в мозг предрасположенных к данному заболеванию мышей помогает быстрее устранять скопления бета-амилоида - белка, вызывающего сбои в работе нейронов.
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