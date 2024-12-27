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Авиаперевозчик открыл продажу билетов на вертолетные рейсы из Салехарда на 2025 год

Авиаперевозчик открыл продажу билетов на вертолетные рейсы из Салехарда на 2025 год

Теперь жители и гости Ямала могут заказать билеты на межмуниципальные рейсы из Салехарда в Ямальский и Шурышкарский районы, а также на внутримуниципальные маршруты из Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов.

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