Там, где вы видите вещи, я вижу лица

Бывает, сидишь в пустой комнате и кажется, что ты здесь абсолютно один. Но стоит перевести взгляд на пенку в чашке кофе или перекошенную изгородь — и понимаешь: вокруг полным-полно крошечных физиономий, рожиц и мордашек.
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