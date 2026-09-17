Там, где вы видите вещи, я вижу лица

Бывает, сидишь в пустой комнате и кажется, что ты здесь абсолютно один. Но стоит перевести взгляд на пенку в чашке кофе или перекошенную изгородь — и понимаешь: вокруг полным-полно крошечных физиономий, рожиц и мордашек.