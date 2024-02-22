Учебник цифрового права презентовали в Москве

МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Первый в России учебник цифрового права представили в Москве. Представители общественных организаций и ученые презентовали новое учебное пособие для вузов и рассказали о необходимости этой книги.
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