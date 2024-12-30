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Царьград

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Украинский пленный: ВСУ полны старой техникой Советского Союза

Украинский пленный: ВСУ полны старой техникой Советского Союза

Пленный украинский военнослужащий Александр Северенник рассказал о нехватке западной техники в ВСУ, преимущественно использующих советские модели.

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