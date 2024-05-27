Учеников начальной школы «Свиблово» приняли в «Орлята России»

В шестом корпусе Школы «Свиблово» прошла торжественная линейка «Посвящение в Орлята России». В этот праздничный день рядом с Орлятами находились учителя, родители, наставники и приглашенные гости, которые разделили с ними радость начала новой страницы их жизни.