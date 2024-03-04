Пожарные проведут учения 5 и 6 марта в Алтайском крае

Тренировочные мероприятия пройдут во всех районах региона В Алтайском крае 5 и 6 марта пройдут масштабные командно-штабные учения – они направлены на проверку сил и средств, а также качество взаимодействия структур, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность населения.