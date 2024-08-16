"РГ": Ford Kuga и Kia Rio способны проехать более 300 тысяч километров

Ford Kuga и Kia Rio входят в список машин, которые могут проехать 300 тыс. километров. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерия Антюфьева.
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