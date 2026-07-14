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Кирилл Дмитриев положительно оценил решение США ограничить деятельность МУС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев одобрил намерение Вашингтона ввести ограничительные меры против Международного уголовного суда (МУС).

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