Кирилл Дмитриев положительно оценил решение США ограничить деятельность МУС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев одобрил намерение Вашингтона ввести ограничительные меры против Международного уголовного суда (МУС).
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