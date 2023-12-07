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Самый лучший рецепт теста для пиццы

Ингредиенты: мука — 1 стакан быстрые сухие дрожжи — 1 чайная ложка с горкой теплая вода — 1/3 стакан растительное масло — 1 столовая ложка мед — 1/2 столовой ложки Приготовление: Растворяем в теплой воде мед и сухие дрожжи.

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