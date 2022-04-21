Bobruin.by . Мой Бобруйск

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Аверков
    Именно к воспитанию детей... А не пустому потаканию их запросов.Акция ´Нет жесток...
  • Владимир
    У нас тоже поддерживают малый и средний бизнес.Сёння на Бабруйшч...
  • Алексей Булин
    Молодёжь научится думать и анализировать только тогда, когда отменят ЕГЭ (угадайку), отойдут от болонской системы и в...Анатолий Исаченко...

В Могилеве и области с 20 апреля дорожает проезд в общественном транспорте.

В Могилеве и области с 20 апреля дорожает проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.´Решением облисполкома предусматривается повышение на территории региона тарифов на городские перевозки не только пассажиров, но и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх