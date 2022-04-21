В Могилеве и области с 20 апреля дорожает проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.´Решением облисполкома предусматривается повышение на территории региона тарифов на городские перевозки не только пассажиров, но и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс.
Об этом сообщили в Могилевском облисполкоме.´Решением облисполкома предусматривается повышение на территории региона тарифов на городские перевозки не только пассажиров, но и ручной клади автобусами с разрешенной максимальной массой более 5 тыс.
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