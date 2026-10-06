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CNN Portugal: Роналду не вернется в сборную Португалии, пока ее возглавляет Жезуш

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не намерен возвращаться в сборную Португалии, пока команду возглавляет Жорже Жезуш, сообщил журналист CNN Portugal Руи Сантуш.

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