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Группировка «Центр» уничтожила более 250 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Группировка «Центр» уничтожила более 250 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 250 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), два танка и гаубицу, сообщил 16 декабря начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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