Группировка «Центр» уничтожила более 250 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска на краснолиманском направлении уничтожили более 250 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), два танка и гаубицу, сообщил 16 декабря начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии